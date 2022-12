Μουντιάλ: Άγριες συγκρούσεις Γάλλων και Μαροκινών - Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο - ΒΙΝΤΕΟ

«Ένα νέο παιδί χτυπήθηκε στο Μονπελιέ από έναν ασυνείδητο οδηγό μετά τον ημιτελικό. Πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του στα επείγοντα του νοσοκομείου. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο συμβάν, ενώ αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ανακοίνωση της νομαρχίας του Ερό.

Τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο των social media διάφορα βίντεο, όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει ανθρώπους, που το έχουν περικυκλώσει. Σύμφωνα με τις Αρχές, το θύμα είναι ένας 14χρονος Μαροκινός. Οπαδοί του Μαρόκου, επιχείρησαν να κλέψουν μια γαλλική σημαία από το παράθυρό του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός έκανε αναστροφή για να γλιτώσει, και στη συνέχεια παρέσυρε τον ανήλικο πριν αναπτύξει ταχύτητα και απομακρυνθεί.

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv