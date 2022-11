Μουντιάλ: Βίαια επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά την ήττα του Βελγίου από το Μαρόκο - ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία ανέφερε ότι ταραχοποιοί έκαναν χρήση ειδών πυροτεχνίας, έριχναν αντικείμενα και με ορισμένους οπλισμένοι με ξύλα, έβαλαν φωτιά σε δημόσιους δρόμους, καταστρέφοντας φωτεινούς σηματοδότες.

If this is how you celebrate a victory, you don’t deserve to win. #Brussels #bruxelles #BELMAR pic.twitter.com/mXX9P7DADl

«Ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από βεγγαλικά», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που στη συνέχεια αποφάσισε να επέμβει με οχήματα με κανόνια νερού και με χρήση δακρυγόνων.

Στην αστυνομική επέμβαση κινητοποιήθηκαν εκατό αστυνομικοί, που δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα.

Η αστυνομία ζήτησε από τους κατοίκους και φιλάθλους να αποφεύγουν ορισμένες περιοχές του κέντρου της πόλης. Οι σταθμοί του μετρό έκλεισαν και δρόμοι αποκλείστηκαν.

International press reports that Belgian fans are rioting in Brussels after Belgium lost 2-0 to Morocco at the World Cup in Qatar an hour ago.

Videos seem to suggest that it is rather Moroccan fans who are rioting. pic.twitter.com/9mVfpkmFk4