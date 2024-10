Μοχάμεντ αλ Φαγέντ: Περισσότερες από 400 γυναίκες έχουν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση

Ένα ντοκιμαντέρ του BBC αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ότι ο Αλ Φαγέντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκες υπαλλήλους του στο πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου, τις υποχρέωνε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και απειλούσε ότι θα υποστούν τις συνέπειες αν προσπαθήσουν να τον καταγγείλουν.

«Η τεράστια κλίμακα της κακοποίησης που διέπραξε ο Αλ Φαγέντ, την οποία διευκόλυναν οι γύρω του, δυστυχώς συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο Άρμστρονγκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λονδίνο.

Ο Αλ Φαγέντ ανέκαθεν διέψευδε τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του πριν από τον θάνατό του.

A group representing alleged victims of former Harrods owner Mohamed al Fayed reports it has been contacted by over 400 individuals, including new alleged victims & witnesses. #MohamedAlFayed#Harrods#FulhamFCpic.twitter.com/VWvpPhVXzq