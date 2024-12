Μοζαμβίκη: Τουλάχιστον 73 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο

Ο αριθμός των θυμάτων από τον κυκλώνα στη Μοζαμβίκη, που έπληξε την αφρικανική ήπειρο την Κυριακή μετά το καταστροφικό πέρασμα από το μικρό γαλλικό νησί της Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, αυξήθηκε κατά σχεδόν 30 θανάτους μέσα μια μέρα.

Παράλληλα σχεδόν 40.000 σπίτια έχουν καταστραφεί στη χώρα, μια από τις φτωχότερες στον πλανήτη, σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο.

Ο Σίντο, με ανέμους 260 χλμ/ώρα και βροχόπτωση 250 χιλιοστόμετρων σε 24 ώρες, χτύπησε το βόρειο τμήμα της Μοζαμβίκης, που πλήττεται συχνά από κυκλώνες.

Σχεδόν 330.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτή τη φυσική καταστροφή, κυρίως στην επαρχία Κάπο Ντελγάδο, στα βόρεια, όπου σκοτώθηκαν 66 άνθρωποι.

