Μοζαμβίκη: Τουλάχιστον 94 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, με ριπές που έφθαναν "περίπου τα 260 χλμ/ώρα" και βροχές "250 χιλιοστών σε 24 ώρες" έπληξαν την επαρχία Κάμπο Ντελγκάδο (βόρεια) όπου συγκεντρώνονται πάνω από 500.000 από τους 620.000 ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την καταιγίδα.

Εικόνες της Unicef στην περιοχή Μεκούφι, που έχει επηρεαστεί πιο πολύ από όλες, αποτυπώνουν σκηνικά απόγνωσης με στέγες να έχουν αποκοπεί από κτήρια.

Η καταμέτρηση των σχεδόν 670 τραυματιών δεν έχει συνεχιστεί από χθες στη χώρα αυτή που είναι από τις πιο φτωχές σε όλο τον κόσμο και η οποία είχε πληγεί από τη χειρότερη ξηρασία μέσα σε έναν αιώνα στη νότια Αφρική, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ιστορικού κυβερνώντος κόμματος Ντανιέλ Σάπο, η ανακήρυξη της νίκης του οποίου προκάλεσε άνευ προηγουμένου μετεκλογική κρίση που οδήγησε στον θάνατο 130 ανθρώπων, επισκέπτεται σήμερα τις πληγείσες περιοχές.

