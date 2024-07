Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των πλημμυρών - ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 40.000 άνθρωποι αναζήτησαν προστασία σε κρατικά καταφύγια και πάνω από 600 ιατρικές ομάδες έχουν συσταθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους πλημμυροπαθείς, σύμφωνα με το υπουργείο.

We are suffering' - Devastating floods hit northern Bangladesh, leaving at least eight dead, 40,000 displaced. https://t.co/vyfR7qK6VW pic.twitter.com/sxSz1QxkwX

«Οι Μπαγκλαντεσιανοί είναι συνηθισμένοι στις πλημμύρες, αλλά η στάθμη του νερού αυξάνεται τόσο πολύ και τόσο γρήγορα σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου που οι άνθρωποι αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο σε ό,τι μπορούν, ακόμα και σε μια σχεδία από μπανανιές», δήλωσε ο Λιάκαθ Αλί, επικεφαλής του προγράμματος κλιματικής αλλαγής στην υπηρεσία ανάπτυξης BRAC.

Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία έχει προβλέψει περισσότερες βροχοπτώσεις για τις κεντρικές και νότιες περιοχές, αλλά η στάθμη του φουσκωμένου ποταμού Βραχμαπούτρα αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες.

Several people have died because of heavy floods in Bangladesh, leaving over two million affected.

The South Asian nation of 170 million people, crisscrossed by hundreds of rivers, has seen more frequent floods in recent decades.#Bangladesh#floodspic.twitter.com/s6VpbxCZuY