Μπάιντεν: Ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια 8 δισ. δολαρίων προς τον Ουκρανία

Από τα 8 δισ. δολάρια βοήθειας που υποσχέθηκε ο Τζο Μπάιντεν, 5,5 δισ. αναμένεται να αποδεσμευθούν πριν από τη λήξη του αμερικανικού δημοσιονομικού έτους τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Τα υπόλοιπα 2,4 δισ. δολάρια της στρατιωτικής βοήθειας, που θα δοθούν μέσω της "Πρωτοβουλίας Βοήθειας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας" (USAI) δεν θα αποδεσμευθούν αμέσως, καθώς τα πυρομαχικά θα πρέπει να αγοραστούν και όχι να αφαιρεθούν από τα αμερικανικά αποθέματα.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσης πως η Ουάσινγκτον θα παραδώσει στην Ουκρανία πυρομαχικά μακρού βεληνεκούς JSOW (Joint Standoff Weapon), «προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα βολής μακρού βεληνεκούς της Ουκρανίας».

Ωστόσο η δήλωσή του δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση που ήλπιζε να λάβει το Κίεβο προκειμένου να εκτοξεύει προς τη Ρωσία αμερικανικής κατασκευής πυραύλους μακρού βεληνεκούς.

