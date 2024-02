Μπάιντεν: Αναμφίβολα ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν συνέπεια των πράξεων του Πούτιν και των φονιάδων του

Ο Λευκός Οίκος «δεν γνωρίζει επακριβώς» τι ήταν αυτό που στοίχισε τη ζωή στον Ναβάλνι και αναζητά περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη. «Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη στον Ναβάλνι αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θάνατός του ήταν συνέπεια (των πράξεων) του Πούτιν και των φονιάδων του», είπε ο Μπάιντεν.

President Biden calls Putin ‘responsible’ for reported death of Navalny, and condemns Trump’s comments about not defending NATO allies:

“I guess I should clear my mind a little bit and not say what I’m really thinking... but this is an outrageous thing for a President to say.” pic.twitter.com/4xMLozIwwi