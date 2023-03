Μπάιντεν: Αυστηρότερο πλαίσιο για τις τράπεζες – Οι επενδυτές χάνουν τα χρήματά τους, έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός

«Πήραν εν γνώσει τους ένα ρίσκο και όταν ο κίνδυνος δεν αποδώσει, οι επενδυτές χάνουν τα χρήματά τους. Παρ' όλα αυτά οι πολίτες «θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές».

Pres. Biden says those who invested in failed Silicon Valley Bank and Signature Bank will not be protected: “They knowingly took a risk and when the risk didn’t pay off, investors lose their money. That’s how capitalism works.” https://t.co/HWi82gAbJPpic.twitter.com/3hVKFJqmZt