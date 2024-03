Μπάιντεν: Δεν θα υποκλιθώ στον Πούτιν όπως ο Τραμπ - Όλος ο κόσμος φθονεί την οικονομία μας - BINTEO

Κατά την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης, ο Δημοκρατικός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχο και αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ πως υποτάχθηκε -«υποκλίθηκε»- στον Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι το οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο» και «απαράδεκτο».

«Η ελευθερία και η δημοκρατία υφίστανται επίθεση» στις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης.

Από την εποχή «του προέδρου Λίνκολν» και του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, «ουδέποτε η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας είχαν δεχθεί (τέτοια) επίθεση στη χώρα μας όπως σήμερα», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καυχήθηκε, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης, για τα πεπραγμένα του στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, διαβεβαιώνοντας πως όλος ο κόσμος «φθονεί» σήμερα την οικονομία των ΗΠΑ.

«Κληρονόμησα μια οικονομία που βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Τώρα όλος ο κόσμος φθονεί την οικονομία μας. Δημιουργήθηκαν 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε μόλις τρία χρόνια, αυτό είναι ρεκόρ. Και το ποσοστό της ανεργίας είναι το χαμηλότερο εδώ και 50 χρόνια», διαβεβαίωσε ο Δημοκρατικός, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, στην εφ’ όλης της ύλης ομιλία του, απευθυνόμενος στην ολομέλεια του αμερικανικού Κογκρέσου.

Επίθεση εναντίον του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ

Ο ασυνήθιστα επιθετικός Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προκατόχου και αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ από τα πρώτα λεπτά της μεγάλης ομιλίας του κατηγορώντας τον πως υποτάχθηκε, «υποκλίθηκε» στον Βλαντίμιρ Πούτιν και κρίνοντας πως «η ελευθερία και η δημοκρατία» στη χώρα υφίστανται «επίθεση».

Στο επιβλητικό ημικύκλιο του αμερικανικού Κογκρέσου, επευφημούμενος ζωηρά από κοινοβουλευτικούς της παράταξής του, ενώ οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι παρέμεναν καθισμένοι στις θέσεις τους, ο Δημοκρατικός, 81 ετών, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, διαβεβαίωσε πως «δεν θα υποκλιθώ ποτέ» στον ρώσο πρόεδρο, που διέταξε τον Φεβρουάριο του 2022 τις ένοπλες δυνάμεις του να εισβάλλουν

«Ο προκάτοχός μου, Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, λέει στον Πούτιν ‘κάνε ό,τι θες’. Όντως το είπε αυτό πρώην πρόεδρος, υποκλινόμενος σε ρώσο πρόεδρο. Είναι σκάνδαλο. Είναι επικίνδυνο. Είναι απαράδεκτο!», πέταξε, χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο προτού εκφωνηθεί, πως θέλει το μέλλον της Αμερικής να βασίζεται στις «θεμελιώδεις αξίες» της: «την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια, την ισότητα».

«Να όμως που κάποιοι άλλοι άνθρωποι της ηλικίας μου βλέπουν άλλη ιστορία», αυτή μιας Αμερικής παραδομένης «στην αποστροφή, στην εκδίκηση», επρόκειτο να προσθέσει, αναφερόμενος και πάλι, εμμέσως πλην σαφώς, στον 77χρονο αντίπαλό του.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/umvhDstnSu