Μπάιντεν: «Εξαιρετικά πιθανή μια εισβολή στην Ουκρανία - Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για ό,τι και αν συμβεί»

«Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά σε μία ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία παραμένει πολύ πιθανή», δήλωσε ο Μπάιντεν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Την ίδια ώρα, έδωσε έμφαση στις διπλωματικές προσπάθειες για άρση του αδιεξόδου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για εύρεση λύσης μέσω διπλωματικών μέσων στο ζήτημα της Ουκρανίας, ενώ τόνισε πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αποδείξεις για μια αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα.

«Η Ρωσία είπε σήμερα πως θα αποσύρει στρατεύματα. Αυτό θα ήταν καλό. Αλλά δεν έχουμε επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, δεν έχουμε επιβεβαιώσει πως οι στρατιώτες γυρνούν στη βάση τους. Αντίθετα, οι αναλυτές μας λένε πως τα στρατεύματα παραμένουν σε απειλητικές θέσεις» είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν και τόνισε πως η Ρωσία «έχει στο σημείο πάνω από 100.000 στρατιώτες να περικυκλώνουν την Ουκρανία και η εισβολή παραμένει σίγουρα πιθανή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, ό,τι κι αν συμβεί. Είμαστε έτοιμοι με διπλωματία, να εμπλακούμε σε διπλωματία με τη Ρωσία και τους συμμάχους και εταίρους μας για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη συνολικά. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αποφασιστικά στη ρωσική επίθεση για την Ουκρανία, κάτι που εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό. Όλα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, αυτή ήταν η προσέγγισή μας και παραμένει η προσέγγισή μας τώρα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν:

Πούτιν: «Δεν θέλουμε πόλεμο στην Ευρώπη»

«H Ρωσία δεν θέλει πόλεμο» ανέφερε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στην κοινή συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο διαλόγου με τη Δύση.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο, ως εκ τούτου έχει θέσει μια σειρά προτάσεων προκειμένου να υπάρξουν διαπραγματεύσεις.

Τόνισε ωστόσο ότι δεν υπήρξε «εποικοδομητική απάντηση» στις προτάσεις της Μόσχας. Επιπλέον, επανέλαβε ότι υπάρχουν ζητήματα που έθεσε το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ τα οποία μπορούν να συζητηθούν.

"Of course we don't want it," says Russian President Vladimir Putin on the prospect of war in Europe

"We put forward the proposal to start the negotiation process, where the result should be an agreement" on "equal security of everyone"https://t.co/o81r1fhgumpic.twitter.com/vK7B13OFYv