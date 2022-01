Μπάιντεν: «Εμβολιαστείτε τώρα» - Ούτε ο Λευκός Οίκος δεν είναι απρόσβλητος - Βίντεο

«Οι ανεμβολίαστοι καταλαμβάνουν τα κρεβάτια στα νοσοκομεία και γεμίζουν τα επείγοντα και τις μονάδες εντατικής θεραπείας», είπε ο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, κατά τη συνάντησή του με την ομάδα του διαχείρισης της Covid-19.

«Επομένως, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, εμβολιαστείτε τώρα», υπογράμμισε.

Δείτε το βίντεο της συνεδρίασης:

Tune in as I give an update on our fight against COVID-19 and receive a briefing on the latest developments related to the Omicron variant. https://t.co/SkywMq7JQM