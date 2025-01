Μπάιντεν: Επιβεβαίωσε ότι Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί όμηροι θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας. Οι Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις γειτονιές τους, σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας.

Ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ισραήλ θα διαπραγματευτεί την εφαρμογή της δεύτερης φάσης μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες. Με βάση το σχέδιο, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί για όσο διάστημα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Join me as I deliver remarks on the ceasefire and hostage release deal between Israel and Hamas. https://t.co/FrHGXb8nDi