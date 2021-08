Mπάιντεν για Αφγανιστάν: «Λήξαμε τον μακροβιότερο πόλεμο στην ιστορία»

«Το περασμένο βράδυ στην Καμπούλ, οι ΗΠΑ έληξαν έναν πόλεμο 20 ετών. Επρόκειτο για τον μακροβιότερο πόλεμο στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

«Πραγματοποιήσαμε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αερομεταφορών στην ιστορία, με πάνω από 120.000 πολίτες να έχουν φυγαδευτεί. Ο αριθμός αυτός των ανθρώπων είναι διπλάσιος εκείνου που οι ειδικοί εκτιμούσαν ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί. Κανένα έθνος δεν έχει κάνει κάτι παρόμοιο στην ιστορία. Μόνο οι ΗΠΑ είχαν τη δυνατότητα και τη θέληση να το κάνουν. Το πραγματοποιήσαμε σήμερα. Η εξαιρετική επιτυχία αυτής της αποστολής οφείλεται στην τόλμη και το θάρρος των Αμερικανών στρατιωτικών, των διπλωματών και επαγγλεματιών στον χώρο των πληροφοριών», προσέθεσε.

«Δεν τελειώσαμε μαζί σας»: Ο πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποιεί το Ισλαμικό Κράτος

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε σήμερα το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ότι οι ΗΠΑ δεν «τελείωσαν» μαζί του, μετά την επίθεση την περασμένη εβδομάδα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, που σκότωσε σχεδόν εκατό Αφγανούς, 13 Αμερικανούς στρατιώτες και δύο Βρετανούς.

«Προς το ISIS-K: δεν τελειώσαμε μαζί σας», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ομιλίας του από τον Λευκό Οίκο για το τέλος του πολέμου στο Αφγανιστάν.

«Ως ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, πιστεύω ακράδαντα ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψουμε την ασφάλειά μας είναι μέσω μιας σκληρής, ανελέητης, στοχευμένης και ακριβούς στρατηγικής που καταδιώκει την τρομοκρατία εκεί που βρίσκεται σήμερα. Όχι εκεί που ήταν πριν δύο δεκαετίες», συμπλήρωσε.

Η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη για ασφαλή απεγκλωβισμό των εναπομείναντων 100-200 Αμερικανών που παραμένουν στο Αφγανιστάν.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι το 90% των Αμερικανών που επιθυμούσε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μπόρεσε και το έκανε, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει τους εναπομείναντες 100 έως 200 Αμερικανούς υπηκόους που είχαν κάποια πρόθεση να εγκαταλείψουν την χώρα.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν είπε σε δημοσιογράφους ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα και επί μακρόν κάτοικοι, οι οποίοι είχαν νωρίτερα αποφασίσει να παραμείνουν στη χώρα επειδή είχαν οικογενειακές ρίζες στο Αφγανιστάν.

«Η ουσία είναι πως το 90% των Αμερικανών που ήταν στο Αφγανιστάν και ήθελε να φύγει κατάφερε να φύγει», είπε. «Για τους εναπομείναντες Αμερικανούς δεν υπάρχει καμία προθεσμία. Είμαστε δεσμευμένοι να τους απεγκλωβίζουμε αν θέλουν να φύγουν», σημείωσε ο Μπάιντεν.

Πρόσθεσε μάλιστα πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ηγείται συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση για οποιονδήποτε Αμερικανό, Αφγανό σύμμαχο ή ξένο υπήκοο που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας της χώρας από τους Ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η διεθνής κοινότητα θα καταστήσει τους ηγέτες των Ταλιμπάν υπόλογους αν δεν τηρήσουν την δέσμευσή τους για ελεύθερη μετακίνηση.

«Οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει δημόσιες δεσμεύσεις, που μεταδίδονται σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα σε όλο το Αφγανιστάν, για ασφαλή διέλευση για οποιονδήποτε θέλει να φύγει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεργάζονταν με Αμερικανούς», είπε. «Δεν παίρνουμε μόνο το λόγο τους, αλλά περιμένουμε τις πράξεις τους και έχουμε μόχλευση για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν».

Ο Μπάιντεν συμπλήρωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ήρθε από τον Μάρτιο σε επικοινωνία 19 φορές με Αμερικανούς στο Αφγανιστάν, προσφέροντάς τους βοήθεια να φύγουν από τη χώρα.

Αφού ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού για απεγκλωβισμό ανθρώπων από τη χώρα πριν από 17 ημέρες, Αμερικανοί αξιωματούχοι ήρθαν ξανά σε επαφή και εντόπισαν περίπου 5.000 Αμερικανούς που είχαν αποφασίσει νωρίτερα να παραμείνουν στη χώρα, αλλά πλέον ήθελαν να φύγουν, γνωστοποίησε.

Κατέληξε λέγοντας ότι περισσότεροι από 5.500 Αμερικανοί απεγκλωβίστηκαν, μαζί με χιλιάδες πολίτες και διπλωμάτες από συμμαχικές χώρες, καθώς και 2.500 αφγανικό απασχολούμενο προσωπικό στην αμερικανική πρεσβεία μαζί με τις οικογένειές τους, και χιλιάδες Αφγανοί μεταφραστές και διερμηνείς κ.α. που συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ.

