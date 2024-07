Μπάιντεν: Η κριτική του Τύπου έπειτα από τις νέες μνημειώδεις γκάφες - ΒΙΝΤΕΟ

«Είμαι αποφασισμένος να είμαι υποψήφιος, όμως νομίζω πως είναι σημαντικό να καθησυχαστούν οι φόβοι», αναγνώρισε ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, υποσχόμενος να συνεχίσει ενεργά την εκστρατεία του.

Άλλοτε τραυλός, ο Αμερικανός πρόεδρος ουδέποτε υπήρξε μέγας ρήτορας. Και χθες μάσαγε ενίοτε τα λόγια του ή άφηνε φράσεις ημιτελείς, πλην όμως έδειξε ικανός να χειριστεί περίπλοκα διεθνή και πολιτικά ζητήματα χωρίς σημειώσεις και χωρίς auto-cue.

Η εμφάνισή του δεν χώραγε καμιά σύγκριση με την καταστροφική επίδοσή του στην τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου με τον ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του, όταν ήταν εμφανώς σε σύγχυση και έμοιαζε τρομερά κουρασμένος.

Ο κ. Μπάιντεν επανέλαβε χθες πως εννοεί να «τελειώσει τη δουλειά» που άρχισε το 2020 και διαβεβαίωσε πως θα είναι ακόμα ικανός, αν επανεκλεγεί, να «αντιμετωπίσει» τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τρία χρόνια.

«Υποβλήθηκα σε τρεις νευρολογικές εξετάσεις, εντατικές και σημαντικές», η πιο πρόσφατη από τις οποίες έγινε «τον Φεβρουάριο», θύμισε, κι οι γιατροί «λένε πως είμαι σε καλή φόρμα. Είμαι καλά».

Υποβάθμισε για ακόμη μια φορά τις δυσοίωνες δημοσκοπήσεις και διαβεβαίωσε πως αυτός έχει τα «περισσότερα προσόντα», ότι είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος της παράταξής του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο.

«Υπάρχουν κι άλλοι που θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ, αλλά είναι τρομερά δύσκολο να ξεκινάς από το μηδέν», πρόσθεσε, κάτι λιγότερο από τέσσερις μήνες προτού ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος, για την πνευματική οξύτητα του οποίου εγείρονται ερωτήματα, αρνήθηκε πως πρέπει να πηγαίνει για ύπνο στις 20:00 κάθε βράδυ, πάντως αναγνώρισε πως πρέπει να κάνει περισσότερη οικονομία δυνάμεων.

Συνηθισμένος στα φραστικά ολισθήματα, έκανε δυο εντυπωσιακές γκάφες, τη μια από τις οποίες έσπευσε να εκμεταλλευθεί ο αντίπαλός του.

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μπάιντεν είπε πως «δεν θα είχα επιλέξει τον αντιπρόεδρο Τραμπ αν δεν θεωρούσα πως έχει τα προσόντα για να γίνει πρόεδρος», αντί να προφέρει το όνομα της Κάμαλας Χάρις.

«Σπουδαία δουλειά, Τζο», κάγχασε αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα.

Wow it looks like Joe Biden mistakenly calls Kamala Harris “Vice President Trump.” pic.twitter.com/wa5XsY8p1D