Μπάιντεν: Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ευθύνεται για την έκρηξη στην Πολωνία

Ο πύραυλος φαίνεται να ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Την ίδια εκτίμηση για την προέλευση του πυραύλου μετέδωσε νωρίτερα ρεπόρτερ του Associated Press, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονόμασε.

Polish media reported that two people died Tuesday afternoon after a projectile struck an area where grain was drying in Przewodów, a Polish village near the border with Ukraine. https://t.co/0M7UuvMmEz