Μπάιντεν: Ισραήλ και Λίβανος αποδέχτηκαν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

«Οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου θα τελειώσουν», εξηγησε και πρόσθεσε πως, «η συμφωνία εκεχειρίας προαναγγέλλει νέα αρχή για τον Λίβανο».

Καθορίζοντας το σχέδιο της εκεχειρίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι τις επόμενες 60 ημέρες ο λιβανέζικος στρατός και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα αναπτυχθούν και θα πάρουν τον έλεγχο της επικράτειάς τους για άλλη μια φορά. «Δεν θα επιτραπεί η ανοικοδόμηση των υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσε. «Και τις επόμενες 60 ημέρες το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις του».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε πως «ό,τι έχει απομείνει από τη Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα επιτραπεί να απειλήσει ξανά την ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ με την υποστήριξη της Γαλλίας και άλλων συμμάχων «έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί».

Join me as I deliver remarks from the Rose Garden on the Middle East. https://t.co/SuvkUrJr5T