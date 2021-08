Μπάιντεν: Ήταν αναπόφευκτο η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν να δημιουργήσει «χάος» - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ακόμη, ο ένοικος του Λευκού αναγνώρισε πως οι ΗΠΑ συναντούν «περισσότερες δυσκολίες» στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν από τη χώρα Αφγανούς από ό,τι τους Αμερικανούς, καθώς η Ουάσινγκτον κατηγορεί τους Ταλιμπάν πως αθετούν την υπόσχεσή τους να επιτρέψουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σε όλους όσοι θέλουν να φύγουν.

In an exclusive interview, Pres. Biden tells me that U.S. troops will stay until all Americans are out of Afghanistan, even if past Aug 31 deadline. https://t.co/e62oNVKfHQpic.twitter.com/DPVXoYJgFK