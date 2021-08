Μπάιντεν: Κάθε ημέρα επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν αυξάνει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες μας - Mεγεθυνόμενη απειλή επίθεσης του ISIS - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Κάθε ημέρα επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους συμπολίτες, που καθυστέρησε αρκετές ώρες, «αρχίζοντας από τον σοβαρό και μεγεθυνόμενο κίνδυνο επίθεσης» του βραχίονα του ΙΚ στο Αφγανιστάν, του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ).

Η οργάνωση, «ορκισμένος εχθρός των Ταλιμπάν», όπως υπενθύμισε, «επιδιώκει να βάλει στο στόχαστρο το αεροδρόμιο, να επιτεθεί σε αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις καθώς και σε αθώους πολίτες», τόνισε ο κ. Μπάιντεν.

President Biden says there is a "growing risk" of an attack by ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan that is also an enemy of the Taliban. He says every day the U.S. remains there is another day that ISIS-K could target the Kabul airport and U.S. forces https://t.co/L7Ta34I7tdpic.twitter.com/5Qj1uNpaTS