Μπάιντεν: «Κέρδισα τον Τραμπ μια φορά και θα το ξανακάνω» - Δεύτερη γκάφα: Μπέρδεψε τη Χάρις με τον Τραμπ - Βίντεο

Την Πέμπτη το NBC News μετέδωσε ότι στην καμπάνια του Μπάιντεν αξιολογούν στο παρασκήνιο τη βιωσιμότητα της υποψηφιότητας της Χάρις έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. «H φετινή σύνοδος του NATO ήταν πολύ επιτυχημένη. Αν κάποιος επιτεθεί σε μέλος είναι σαν να επιτεθεί σε όλους μας» είπε ο Τζο Μπάιντεν και αποκάλεσε τον Πούτιν έναν τρελό εγκληματία. «Δεν θα υποκύψω στον Πούτιν», πρόσθεσε και υποσχέθηκε να διατηρήσει το ΝΑΤΟ δυνατό.

«Σήμερα το Κίεβο είναι ακόμα όρθιο Το ΝΑΤΟ είναι δυνατότερο και μεγαλύτερο. Δε θα εγκαταλείψω την Ουκρανία» είπε.

«Είναι σημαντικό, κάθε Αμερικανός πρέπει να αναρωτηθεί: Είναι πιο ασφαλής με το ΝΑΤΟ; Η απάντηση είναι ναι. Η Αμερική είναι δυνατή. Πρέπει να οδηγήσει τον κόσμο» πρόσθεσε.

Έκανε μια αναφορά σε θέματα οικονομίας και την πρόοδο που επιτεύχθηκε μετά την προεδρία Τραμπ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την υποψηφιότητά του και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί είπε: «Θεωρώ ότι είμαι κατάλληλος για να βάλω υποψηφιότητα. Κέρδισα τον Τραμπ μια φορά, θα το ξανακάνω».

Για το μπέρδεμα με τον Ζελένσκι, που τον αποκάλεσε Πούτιν, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε: «Είδες να γίνει καμιά ζημιά; Ζήτησα συγνώμη από τον κύριο Ζελένσκι».

«Είμαι εδώ για να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα. Αν επανεκλεγώ θα καλυτερεύσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Έχουμε περισσότερα να κάνουμε, να τελειώσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την Κάμαλα Χάρις και αν είναι έτοιμη να αναλάβει την προεδρία αν χρειαστεί, ο Μπάιντεν είπε: «Δε θα την επέλεγα (για αντιπρόεδρο) αν δεν θεωρούσα ότι έχει τα προσόντα να γίνει πρόεδρος. Έχει τα προσόντα να γίνει πρόεδρος, για αυτό την διάλεξα».

Νέα γκάφα: Μίλησε για «αντιπρόεδρο Τραμπ» αναφερόμενος στην Κάμαλα Χάρις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέπεσε σε ακόμα μια γκάφα, μιλώντας για τον «αντιπρόεδρο Τραμπ» αντί να πει το όνομα της συνυποψήφιάς του, της Κάμαλας Χάρις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

