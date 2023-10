Μπάιντεν: «Κοινοί οι στόχοι Χαμάς-Πούτιν - Να μην τυφλωθεί από μίσος το Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι δικαιούνται την ειρήνη»

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που ταξίδεψε στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου. Όπως τόνισε «είμαι συγκλονισμένος από τον χαμό των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών και σε καμία περίπτωση η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τους παλαιστίνιους. Αντιθέτως τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινη ασπίδα. Αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει για καιρό και θα προκαλέσει μεναλύτερο χάος. Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα χρειάζονται τη βοήθειά μας και δικαιούνται την ειρήνη».

«Στο Ισραήλ» πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν «είδα έναν λαό που είναι δυνατός, αποφασιστικός, ανθεκτικός και επίσης θυμωμένος, σε σοκ και σε βαθύ πόνο».

Επίσης έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πούτιν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά μοιράζονται κοινούς στόχους. Και οι δύο θέλουν να εκμηδενίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία».

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι θα ζητήσει την Παρασκευή μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για να υποστηρίξει το Ισραήλ και την Ουκρανία ώστε να κυριαρχήσει η ελευθερία και η δημοκρατία. «Θα στείλω ένα επείγον αίτημα προϋπολογισμού στο Κογκρέσο για να βεβαιωθεί ότι μπορούμε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τόσο την Ουκρανία όσο και το Ισραήλ» είπε.

«Βοηθήστε μας να κρατήσουμε τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από τον κίνδυνο. Βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ειρηνικό, πιο ευημερούντα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας» συμπλήρωσε. Χαρακτήρισε δεν το αίτημα «μια άνευ προηγουμένου δέσμευση για την ασφάλεια του Ισραήλ που θα οξύνει το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, για το οποίο έχουμε δεσμευτεί».

Το Ισραήλ να μην τυφλωθεί από μίσος

“Είναι κρίσιμο η όποια επιχείρηση να σεβαστεί τους κανόνες του πολέμου, είπε ο κ. Μπάιντεν και αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Αίγυπτο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

“Όσο και αν είναι δύσκολο δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για ειρήνη και την αρχή για τη συνύπαρξη δύο κρατών”, τόνισε.

Ο κ. Μπάιντεν αναφέρθηκε και στον κίνδυνο της Ισλαμοφοβίας και στο περιστατικό της δολοφονίας ενός 6χρονου μουσουλμάνου στις ΗΠΑ.

“Πρέπει να αποκηρύξουμε την ισλαμοφοβία” είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

“Να δουλέψουμε για να διατηρήσουμε τις αξίες που δείχνουν ποιοι είμαστε”, πρόσθεσε.

Επανέλαβε την προτροπή του προς το Ισραήλ, να μην τυφλωθεί από το μίσος όπως έκαναν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Τέλος αναφερόμενος στις αντιδράσεις, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, σχετικά με τα χρήματα που ξοδεύονται για βοήθεια στο εξωτερικό ο κ. Μπάιντεν ζήτησε να μπει στην άκρη η μικροπολιτική.

“Δεν πρέπει να αφήσουμε την μικροπολιτική να μας εμποδίσει να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας. Να αφήνουμε τρομοκράτες και δικτάτορες να γλυτώνουν”, κατέληξε

Για την σφαγή στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε επίσης ότι εκτιμά πως το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τη φονική έκρηξη στο νοσοκομείο.

«Είμαι συντετριμμένος από την τραγική απώλεια της ζωής των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης και όσων πέθναν από την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας, η οποία δεν έγινε από τους Ισραηλινούς. Θρηνούμε κάθε αθώα ζωή που χάθηκε. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον χαμό των αθώων Παλαιστινίων που θέλουν μόνο να ζήσουν ειρηνικά και να έχουν μια ευκαιρία», τόνισε.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν δυνάμεις στη Μεσόγειο

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ενισχύει την παρουσία του σε μαχητικά αεροσκάφη επιπλέον των δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Μεσόγειο για την υποστήριξη του Ισραήλ.

