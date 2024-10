Μπάιντεν: Λέει «όχι» σε μία ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

«Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει μια τέτοια προοπτική.

Σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει στη χθεσινή (1/10) ιρανική πυραυλική επίθεση, αλλά ότι θα πρέπει να το κάνει αναλογικά. Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για την επίθεση.

BREAKING VIDEO: US President Joe Biden says he does not support a retaliatory strike by Israel on Iran’s nuclear program.

“The answer is no,” Biden tells reporters when asked whether he backs such a prospect.

Biden says Israel has a right to respond to yesterday’s Iranian… pic.twitter.com/TsDrOACfWe