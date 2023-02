Μπάιντεν: «Μαζί σας όσο χρειαστεί» - Ζελένσκι: «Η σημαντικότερη επίσκεψη στην ιστορία των σχέσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ»

Κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο δίνοντας στην Ουκρανία τη διαβεβαίωση ότι θα έχει την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του πραγματοποίησαν κοινές δηλώσεις κατά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του δευτέρου στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, ήταν «πολύ καρποφόρες» κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε την επίσκεψη Μπάιντεν στην Ουκρανία ως «την πιο σημαντική επίσκεψη ολόκληρης της ιστορίας των σχέσεων ΗΠΑ-Ουκρανίας», η οποία υπογραμμίζει «τα αποτελέσματα που έχουμε ήδη επιτύχει» και «τα ιστορικά επιτεύγματα που μπορεί να κερδίσουμε μαζί με ολόκληρο τον κόσμο».

Παράλληλα, ευχαρίστησε προσωπικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ καθώς και το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό, ενόψει της επετείου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης «θα έχει σίγουρα μια αντανάκλαση στο πεδίο της μάχης», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι αυτός και ο Μπάιντεν συζήτησαν για όπλα μεγάλης εμβέλειας και τα όπλα «που μπορεί ακόμα να προμηθεύονται στην Ουκρανία».

Μπάιντεν: Μαζί σας για όσο χρειαστεί

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος έχει λάβει διαφορετική τροπή απ’ ότι στην αρχή, καθώς μετά από μεγάλες θυσίες των Ουκρανών, οι Ρώσοι χάνουν εδάφη που είχαν κατακτήσει, Ρώσοι στρατιώτες εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης ενώ η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί.

This is a video from a future history book. The @POTUS and @ZelenskyyUa are walking through Mykhailivsky monastery gate in Kyiv, while the air raid sirens are running amid a Russian attack on Ukrainian capital. pic.twitter.com/i7HUdoP18f