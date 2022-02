Μπάιντεν: Νεκρός ο αρχηγός του ISIS μετά από αμερικανική στρατιωτική επιδρομή

Η επιδρομή σκότωσε δεκατρείς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, δήλωσαν οι τοπικοί πυροσβέστες. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από πλευράς των Αμερικανών.

«Χθες το βράδυ, υπό την καθοδήγησή μου, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη βορειοδυτική Συρία ανέλαβαν με επιτυχία μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση για να προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό και τους Συμμάχους μας και να κάνουν τον κόσμο πιο ασφαλή. Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, εξουδετερώσαμε από το πεδίο της μάχης τον Αμπού Ιμπραχίμ αλ- Χασίμι αλ- Κουράισι — τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν σώοι από την επιχείρηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μάλιστα σε λίγη ώρα, συγκεκριμένα στις 16:30 (ώρα Ελλάδας) θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

