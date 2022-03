Mπάιντεν: «Ο Πούτιν δεν μπορεί να μείνει στην εξουσία- Μην διανοηθείτε να προχωρήσετε σε έδαφος του ΝΑΤΟ» -Βίντεο

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα του, ένωσε τη Δύση, προσθέτοντας πως το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, που δεν επιδίωξε ποτέ την πτώση της Ρωσίας.

Επιπλέον, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η μάχη «μεταξύ της δημοκρατίας και της απολυταρχίας» θα είναι μακρά και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στο πλευρό» της Ουκρανίας.

«Αυτή η μάχη δεν θα κερδηθεί σε λίγες ημέρες ή μήνες. Πρέπει να οπλιστούμε για μια μακρά μάχη ενώπιον μας», είπε ο Μπάιντεν, διαβεβαιώνοντας τους Ουκρανούς ότι «βρισκόμαστε στο πλευρό σας».

"We stand with you. Period." @POTUS praises the people of Ukraine for their fight to preserve their freedom from Russia: https://t.co/pIOojLaXUkpic.twitter.com/FOU8EUua7Q