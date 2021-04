Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κλιμάκωση με τη Ρωσία - Τι είπε για τις μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

«Είπα καθαρά στον πρόεδρο (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν πως αν και δεν επιδιώκουμε την κλιμάκωση, οι ενέργειές τους (σ.σ. των Ρώσων) θα έχουν συνέπειες», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

«Όμως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε όταν αυτό εξυπηρετεί κοινά συμφέροντα», συμπλήρωσε ο κ. Μπάιντεν.

Νωρίτερα στη διάρκεια της ομιλίας του, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του δεν θέλει «τη σύγκρουση με την Κίνα», όμως είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί τα (αμερικανικά) συμφέροντα σε όλα τα πεδία».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, όπως και εκείνη του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει την Κίνα ως μείζονα στρατηγικό ανταγωνιστή.

«Η Κίνα και άλλες χώρες έρχονται με φόρα», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε πως έχει συζητήσει πολύ με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται στην περίοδο αφού ανέλαβε την προεδρία ή την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Είπε πως ο ηγέτης της Κίνας δεν κρύβει πως θέλει να κάνει τη χώρα του «τη σημαντικότερη» στον κόσμο. «Εκείνος και άλλοι, αυταρχικοί ηγέτες, νομίζουν ότι οι δημοκρατίες αδυνατούν να ανταγωνιστούν αυταρχικά καθεστώτα τον 21ο αιώνα», διότι «παίρνει πάρα πολύ καιρό να εξασφαλιστεί συναίνεση».

«Στις συζητήσεις που έκανα με τον πρόεδρο (της Κίνας) Σι (Τζινπίνγκ), του είπα ότι αντιμετωπίζουμε ευνοϊκά τον ανταγωνισμό» αλλά «θα δώσουμε μάχη εναντίον άδικων εμπορικών πρακτικών», «θα διατηρήσουμε ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιφέρεια Ινδικού-Ειρηνικού» και «δεν θα αποκηρύξουμε την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπλήρωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόβαλε την ανάδυση της Κίνας ως μείζονος ανταγωνιστικής δύναμης εν μέρει για να επιχειρηματολογήσει υπέρ του σχεδίου επενδύσεων και δημοσίων δαπανών που εισηγείται η κυβέρνησή του.

«Είναι καιρός το 1% των πιο πλούσιων Αμερικανών να πληρώσει το δίκαιο μερίδιο που του αναλογεί σε φόρους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε στην ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου να αυξηθούν οι φόροι στα έσοδα κεφαλαίων των επιχειρήσεων και των πλουσιότερων Αμερικανών για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιό του να γίνουν επενδύσεις και να προσφερθεί βοήθεια στις οικογένειες, χωρίς να αυξηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα.

«Είναι καιρός οι αμερικανικές εταιρείες και το 1% των πιο πλούσιων Αμερικανών να αρχίσουν να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί», είπε ο βετεράνος Δημοκρατικός πολιτικός που πέρασε δεκαετίες στη Γερουσία.

Ο κ. Μπάιντεν εισηγείται φορολογική μεταρρύθμιση για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα που η ομάδα του βάπτισε American Families Plan («Σχέδιο για τις Αμερικανικές Οικογένειες»), εν μέρει χάρη στην αύξηση του υψηλότερου φορολογικού συντελεστή από το περίπου 37% σήμερα στο 39,6%.

Για πρώτη φορά στην ομιλία Μπάιντεν στο Κογκρέσο πίσω από το βήμα κάθονται δύο γυναίκες

Κάτι χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία είναι το ότι στο φόντο πίσω από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του ομιλία εφ’ όλης της ύλης στη διάρκεια κοινής συνεδρίασης των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, κάθονται δύο γυναίκες: η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι.

Στα 81 της, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ήδη έχει ακούσει αρκετές προεδρικές ομιλίες.

Προκάλεσε σάλο τον Φεβρουάριο του 2020, κάνοντας κομμάτια μπροστά στις κάμερες το αντίτυπο της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης που είχε μόλις εκφωνήσει ο Ρεπουμπλικάνος τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά για πρώτη φορά έχει την Κάμαλα Χάρις πλάι της. Είναι κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στα περίπου 245 χρόνια της ιστορίας των ΗΠΑ.

Κόρη μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα, η πρώην γερουσιάστρια και πρώην εισαγγελική λειτουργός είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όπως τόσες άλλες γυναίκες, νοιώθω υπερηφάνεια για αυτή τη στιγμή, διότι μας βλέπω να εκπροσωπούμαστε», σχολίασε μέσω Twitter η Δημοκρατική βουλεύτρια Μπάρμπαρα Λι. «Αυτό οφειλόταν να έχει γίνει καιρό πριν».

Άλλο ιστορικό στοιχείο: και οι δυο φορούν μάσκες, υποχρεωτικές πλέον στο ημικύκλιο, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2007 ως το 2011, η κυρία Πελόσι, αναδείχθηκε ξανά στο κορυφαίο αξίωμα το 2019.

Η Κάμαλα Χάρις είναι πρώτη στη σειρά διαδοχής του προέδρου. Η Νάνσι Πελόσι είναι δεύτερη.

