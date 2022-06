Μπάιντεν προς Ερντογάν: «Να διατηρηθεί η σταθερότητα στο Αιγαίο» -Bίντεο

Τη «σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία» συζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, με τον Τούρκο ομόλογο του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποίηθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Μπάιντεν χαιρέτισε τη σύναψη τριμερούς συμφωνίας που ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, οι ηγέτες συζήτησαν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία προκειμένου να είναι σε θέση να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, καθώς και τη σημασία της άρσης των ρωσικών εμποδίων στην εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

Τέλος, ο πρόεδρος Μπάιντεν επανέλαβε την επιθυμία του να διατηρήσει εποικοδομητικές διμερείς σχέσεις, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη σημασία συνεχών στενών διαβουλεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεών των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου:

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν καλωσόρισε την τριμερή συμφωνία της Τουρκίας με τη Φινλανδία και τη Σουηδία που ανοίγει τον δρόμο για τους Συμμάχους για την πρόσκλησή τους σε συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες συζήτησαν για τη διαρκή υποστήριξή τους στην Ουκρανία και την άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, όπως και για τη σημασία να απομακρυνθούν τα ρωσικά εμπόδια για την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών.

Επίσης, συζήτησαν για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επανέλαβε την επιθυμία του να διατηρηθούν οι παραγωγικές διμερείς σχέσεις, και οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της διαρκούς στενής επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων».

Turkish President Erdogan meets US counterpart on sidelines of NATO summit in Madrid pic.twitter.com/VxkMwWRiC7 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 29, 2022

Το «ευχαριστώ» του Μπάιντεν στον Ερντογάν

Ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

«Θέλω ιδιαιτέρως να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνετε σχετικά με τη Φινλανδία και τη Σουηδία» ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθυνόμενος στον Τούρκο ομόλογό του σε σύντομες δηλώσεις που έκανε πριν ξεκινήσουν οι μεταξύ τους συνομιλίες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Μαδρίτης.

Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε επίσης τον Ερντογάν για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία για να βοηθήσει στην εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

President Biden at the NATO summit in Madrid thanks Turkish President Erdogan for assisting in Finland and Sweden joining NATO, and for Turkey's role in aiding Ukraine against Russia. pic.twitter.com/TTyyg4Rnw6 — The Recount (@therecount) June 29, 2022

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας εξέφρασε και αυτός την ελπίδα του ότι με τη διπλωματία θα βρεθεί τρόπος για να απεμπλακούν τα ουκρανικά σιτηρά και να επιτραπεί η μεταφορά τους στον υπόλοιπο κόσμο.

Όσον αφορά στα θέματα της Συμμαχίας, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ο Ερντογάν ανέφερε πως «τα βήματα για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στην κατάσταση με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Νωρίτερα, το Bloomberg μετέδιδε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν και το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών F-16 στην Τουρκία όπως και έγινε.

Σύμφωνα με δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Σελέστ Γουάλαντερ, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας. «Αυτά τα σχέδια είναι στα σκαριά και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, αλλά οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του στόλου μαχητικών της Τουρκίας επειδή συνεισφέρει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου στην ασφάλεια της Αμερικής» δήλωσε..