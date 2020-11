Μπάιντεν σε Τραμπ: «Ντροπή» να μην αναγνωρίζει την ήττα του - Τίποτα δε μπορεί να σταματήσει τη μετάβαση εξουσίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αντίδρασή τους ήταν πολύ «ενθουσιώδης (...), οπότε έχω εμπιστοσύνη ότι θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό που απολάμβανε πριν η Αμερική», σημείωσε.

Παράλληλα είπε πως η μετάβαση εξουσίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρά την άρνηση του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, αναφέροντας πως ελπίζει να προτείνει ονόματα υποψηφίων για κάποια υπουργεία έως την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), στις 26 Νοεμβρίου.

Χαρακτήρισε «ντροπή» το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν παραδέχεται την ήττα του.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε τι θα έλεγε στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο αν αυτός παρακολουθεί τη συνέντευξη Τύπου, ο Μπάιντεν κοίταξε την κάμερα και χαμογελώντας είπε: «Κύριε πρόεδρε ανυπομονώ να μιλήσω μαζί σας».

President-elect Biden on President Trump not conceding:

“I just think it’s an embarrassment, quite frankly ... At the end of the day, you know, it’s all going to come to fruition on Jan. 20.” pic.twitter.com/65wro0neIf