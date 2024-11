Μπάιντεν: Στον Αμαζόνιο σε μια συμβολική επίσκεψη για το κλίμα

Όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο τον υποδέχτηκαν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς και ο Κάρλος Νόμπρε, Βραζιλιάνος κλιματολόγος, βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης το 2007, ως μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν η κόρη του Άσλεϊ και η εγγονή του Νάταλι, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν, που γίνεται μετά τη συμμετοχή του στη Λίμα στο Περού, στο φόρουμ Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και στη σύνμοδο κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έχει στόχο να τονίσει τη δέσμευσή του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

President Biden has arrived in Manaus, Brazil, where he is set to become the first sitting U.S. president to visit the Amazon Rainforest. pic.twitter.com/hop4wmfQ0G

Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του εκεί, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους το 2024 να αυξήσουν τη διμερή τους βοήθεια σε έντεκα δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας έτσι την «τον μεγαλύτερο διμερή δωρητή στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για το κλίμα».

Μια συμβολική ανακοίνωση, την ώρα που συμμετέχοντες στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, την COP29, στο Μπακού διαφωνούν για το ποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η Ουάσινγκτον επικρίνεται επειδή προτιμά τη διμερή βοήθεια από τη χρηματοδότηση πολυμερών κεφαλαίων που συνδιαχειρίζονται αναπτυσσόμενες χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος χρηματοδότητης για το κλίμα.

??: U.S. President Joe Biden boards Air Force One as he departs for Manaus, Brazil, at Jorge Chavez International Airport in Callao, Peru, Sunday.

Biden heads to the G20 summit in Rio de Janeiro Sunday, with a brief stop in the Brazilian Amazon to deliver remarks on climate… pic.twitter.com/BLoRxHwToV