Μπάιντεν: Συγχαίρει τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ

Μαζί, προσβλέπω στην ενίσχυση της συνεργασίας μας για θέματα κρίσιμης σημασίας για την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία, περιλαμβανομένης της συνέχισης της ισχυρής υποστήριξής μας για την Ουκρανία», ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανάρτηση στο Twitter.

Congratulations to Rishi Sunak on becoming Prime Minister of the United Kingdom.

Together, I look forward to enhancing our cooperation on issues critical to global security and prosperity, including continuing our strong support for Ukraine.