Μπάιντεν: Συνεχάρη τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας, Λιζ Τρας

«Προσμένω την εμβάθυνση της ειδικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας και τη στενή συνεργασία απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς υποστήριξης της Ουκρανίας στον αγώνα της απέναντι στη ρωσική επίθεση», αναφέρει ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.

I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.