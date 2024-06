Μπάιντεν – Τραμπ: Έφτασε η ώρα του μεγάλου debate

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το debate θα ξεκινήσει στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης (04.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει 90 λεπτά. Θα συντονιστεί από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους Τζέικ Τάπερ και Ντάνα Μπας και θα διεξαχθεί στα κεντρικά στούντιο του CNN στην Ατλάντα.

Αυτό το debate σπάει την παράδοση των προηγούμενων με ένα νέο σύνολο κανόνων. Συνήθως, τα προεδρικά debate γίνονταν μπροστά σε ζωντανό κοινό, συχνά σε ένα κολέγιο ή σε πανεπιστημιούπολη.

Αυτήν τη φορά οι δύο υποψήφιοι ζήτησαν να μην συμμετάσχει κοινό στο debate για να αποφευχθούν χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες, ενώ συμφώνησαν σε μια σειρά από κανόνες. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν το μικρόφωνο του υποψηφίου που δεν έχει τον λόγο να μένει κλειστό, προκειμένου να μην διακόπτει. Επίσης, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν γραπτές σημειώσεις. Θα λάβουν στυλό και χαρτί, καθώς και ένα μπουκάλι νερό.

Έχει οριστεί να γίνουν δύο διαφημιστικά διαλείμματα. Οι υποψήφιοι θα έχουν δύο λεπτά για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, ενώ στα διαλείμματα δεν θα μπορούν να μιλούν στους συμβούλους και στα επιτελεία τους.

Με ρίψη κέρματος καθορίστηκαν οι θέσεις στο βάθρο και η σειρά των τελικών δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Μπάιντεν θα βρίσκεται στο βάθρο στα δεξιά, ενώ η ομάδα του Τραμπ θα κάνει την τελική δήλωση στη λήξη της βραδιάς.

Το debate έρχεται περίπου ένα μήνα μετά από την πρωτοφανή στα χρονικά καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε για εγκλήματα σε βαθμό κακουργήματος. Στις 11 Ιουλίου αναμένεται μάλιστα και η ανακοίνωση της ποινής του από τον δικαστή Μέρτσαν του Μανχάταν για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς.

Από την άλλη πλευρά, ο γιος του Μπάιντεν, Χάντερ, κρίθηκε ένοχος στο Ντέλαγουερ για παράνομη αγορά όπλου αφότου απέκρυψε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Είναι το πρώτο τέκνο Προέδρου εν ενεργεία, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ θα δικαστεί ξανά τον Σεπτέμβριο, στην Καλιφόρνια για φοροδιαφυγή. Η υπόθεση θα υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους τον εξαιρετικά προσοδοφόρο ρόλο του Χάντερ στο διοικητικό συμβούλιο μιας ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου, ωστόσο Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι «οι πολιτικές συνέπειες της καταδίκης του Χάντερ Μπάιντεν στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου δεν θα είναι σημαντικές».

Ο Μπάιντεν, που υστερεί έναντι του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, αναμένεται να κληθεί να σχολιάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την ηλικία του και την ικανότητά του να υπηρετήσει για δεύτερη τετραετία. Στα 81 του χρόνια, είναι ο γηραιότερος Πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και αν εκλεγεί για δεύτερη θητεία, θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 86 ετών. Ο 78χρονος Τραμπ έχει επανειλημμένως επικρίνει τον Μπάιντεν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, τονίζοντας ότι είναι «διανοητικά ακατάλληλος» για Πρόεδρος, αλλά και πως πρέπει να περάσει τεστ γνωστικών ικανοτήτων.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σχετικά με τα πολιτικά θέματα, οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα συζητήσουν την κατάσταση της οικονομίας, της μεταναστευτικής πολιτικής, των αμβλώσεων και της δημοκρατίας στης χώρα. Είναι επίσης πολύ πιθανό οι υποψήφιοι να αναφερθούν και στην εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι παραμένουν διχασμένοι για το αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και το Ισραήλ. Ο Μπάιντεν εκτιμάται επίσης ότι θα επιτεθεί λεκτικά στον Τραμπ για πράξεις του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στην εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι η γλώσσα του σώματος και οι φυσικές αντοχές του. Να δείξει -όπως λένε- ότι η ηλικία του δεν αποτελεί ζήτημα για την επανεκλογή του.

Στο επιτελείο του Δημοκρατικού προέδρου είναι σίγουροι ότι ο Τραμπ θα επιτεθεί στην οικογένεια Μπάιντεν, ειδικά στον Χάντερ και γι' αυτόν τον λόγο ο Τζο Μπάιντεν προετοιμάζεται πυρετωδώς εδώ και μέρες στο Καμπ Ντέιβιντ.

