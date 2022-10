Μπάιντεν: Ζητά να αυξηθεί η εσωτερική παραγωγή πετρελαίου για να πέσει η τιμή της βενζίνης

Οι ΗΠΑ «πρέπει να αυξήσουν με λογικό τρόπο την παραγωγή πετρελαίου», είπε ο Δημοκρατικός Πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Προηγουμένως, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντλούν από τα στρατηγικά αποθέματά τους για να σταθεροποιήσουν τις τιμές.

Αυτή η αύξηση της εσωτερικής παραγωγής ωστόσο θα πρέπει να γίνει «χωρίς να καθυστερήσει τη μετάβασή μας προς την καθαρή ενέργεια», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Ο Πρόεδρος επέκρινε για άλλη μια φορά ορισμένους παράγοντες της βιομηχανίας υδρογονανθράκων. «Τα κέρδη των διυλιστηρίων είναι διπλάσια από τα συνηθισμένα. Και το περιθώριο (κέρδους) των διανομέων ξεπερνά το 40%», έγραψε στο Twitter.

Third: It's time for energy companies to pass through their lower costs to consumers.

Refiners are making double what they normally make. And retailer margins are more than 40% above typical.

It's keeping pump prices higher than they should be, and it’s wrong.