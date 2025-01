Μπαλί: Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού των ακτών που έχουν κατακλυστεί από πλαστικά απορρίμματα

«Δεν έχουμε ποτέ ξαναδεί μια τέτοια συσσώρευση πλαστικών απορριμμάτων, ύψους ενός μέτρου, στην άμμο. Σε μόλις έξι ημέρες, έχουμε περισυλλέξει 25 τόνους, ένα ρεκόρ για εμάς», διαπίστωσε ο Γκάρι Μπεντσεγκίμπ, ιδρυτής της μκο "Sungai Watch".

Στην παραλία Κεντονγκάναν, στο νότιο τμήμα της νήσου, πλαστικά ποτήρια, καλαμάκια, μαχαιροπίρουνα και άδεια σακουλάκια καφέ είναι διάσπαρτα στην άμμο κι έχουν αναμειχθεί με φυτικά υλικά και ξύλα.

In proof that each of us has the power to make a difference, volunteers in Bali did more than 1,000 weekly cleanups, collecting more than 1.7 million kilograms of garbage.

The government also installed 268 barriers along its rivers to prevent trash from entering its waterways. pic.twitter.com/ItMDUXRCve