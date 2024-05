Μπανγκλαντές- Ινδία: Τους 65 έφτασαν οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Ρέμαλ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο κυκλώνας Ρέμαλ, που συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, έπληξε τις δύο χώρες την Κυριακή το βράδυ, ενώ σταδιακά κινείται πιο βαθιά στην ξηρά προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στη χώρα αυτή, που επλήγη περισσότερο από τον κυκλώνα, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με ην υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και την αστυνομία.

Κάποιοι πνίγηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν από την πτώση συντριμμιών, δέντρων και πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Ινδία 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης. Ο προηγούμενος έκανε λόγο για 21 νεκρούς.

Στο κρατίδιο Μιζοράμ καταγράφηκε ο υψηλότερος απολογισμός, με 28 νεκρούς. Ανάμεσά τους 14 εργάτες που καταπλακώθηκαν χθες Τρίτη μετά την κατάρρευση λατομείου εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, επεσήμανε η κυβέρνηση του κρατιδίου.

Στη Δυτική Βεγγάλη, που συνορεύει με το Μπανγκλαντές, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε σήμερα ο Σουμίτ Γκούπτα, υψηλόβαθμο στέλεχος της τοπικής κυβέρνησης.

