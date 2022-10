Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 130 εκατ. άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω γενικευμένου μπλακ-άουτ

Το δίκτυο κατέρρευσε στις 14.00 τοπική ώρα και, εκτός από ορισμένες περιοχές του βορειοδυτικού Μπανγκλαντές, η υπόλοιπη χώρα δεν έχει πλέον ηλεκτρικό, ανέφερε ο Σαμίν Αχσάν, ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ανάπτυξης Ενέργειας. Δύο στους τρεις κατοίκους της χώρας έμειναν χωρίς ρεύμα, διευκρίνισε.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι είναι προς το παρόν άγνωστη η αιτία της βλάβης στο δίκτυο και διεξάγεται έρευνα.

Ο υπουργός τεχνολογίας Ζουνάιντ Παλάκ, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι το ρεύμα αναμένεται να επανέλθει στις 20.00, τοπική ώρα, στην Ντάκα, την πρωτεύουσα των 22 εκατομμυρίων κατοίκων.

