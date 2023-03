Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε εμπορικό κτίριο στην πρωτεύουσα Ντάκα

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε ένα επταώροφο κτίριο, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε δύο ορόφους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 16:45 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα εκδοτήριο εισιτηρίων λεωφορείων.

«Στο εμπορικό κτίριο υπήρχαν πολλά καταστήματα που πουλούσαν είδη υγιεινής και οικιακά είδη. Ένα λεωφορείο που στεκόταν στην απέναντι πλευρά του κτιρίου υπέστη επίσης ζημιές από την έκρηξη», δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής, Ντινομόνι Σάρμα.

At least 15 dead, 108 injured in blast in #Dhaka. Bomb disposal squad on spot to find cause of blast. 11 fire engines deployed to rescue injured. Blast apparently on 3rd floor of 55-storey building full of shops and bank branches in crowded Gulistan area. #Bangladesh#BREAKINGpic.twitter.com/h1wJIlUbbx