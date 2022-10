Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 8 αγνοούμενοι από το πέρασμα του κυκλώνα Σιτράνγκ

Σύμφωνα με την αστυνομία και κυβερνητικούς αξιωματούχους, τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων. Δύο πνίγηκαν όταν βυθίστηκε το πλοιάριό τους στον ποταμό Τζαμούνα, στα βόρεια.

#BREAKING#BANGLADESH

??BANGLADESH :#VIDEO CYCLONE SITRANG HIT THE COAST BAY OF BENGAL EARLY TUESDAY!

Tropical Cyclone #Sitrang has strengthened to 40 knots over the past several hours & is forecast to continue INTENSIFYING.#BreakingNews#UltimaHora#CycloneSitrang#Ciclonpic.twitter.com/ysVAvHSiOW