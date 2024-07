Μπανγκλαντές: Χάος από τις συγκρούσεις αστυνομίας και φοιτητών - Τουλάχιστον 39 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα, ιατρικές πηγές ανέφεραν πως οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στις ταραχές ενδέχεται να φθάνουν τους χίλιους, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως καταμέτρησή του δείχνει πως σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι μόνο χθες και συνολικά 39 από την έναρξη μαζικών κινητοποιήσεων με απαίτηση να καταργηθεί σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο που κατ’ αυτούς αποτελεί μέρος του πελατειακού συστήματος της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, 79 ετών.

This is a shame what is happening in Bangladesh. These are students, some college going and some even minors.

This is against every moral ethics of Bangladesh govt. if they have left any.