Μπάρακ Ομπάμα: Ούτε εκείνος γλίτωσε από τον κορωνοϊό

«Η Μισέλ και εγώ είμαστε ευγνώμονες που εμβολιαστήκαμε και κάναμε την αναμνηστική δόση, το δικό της τεστ ήταν αρνητικό», δήλωσε ο Ομπάμα καλώντας τους συμπολίτες του να εμβολιαστούν «ακόμα κι αν πέφτουν τα κρούσματα» στη χώρα.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.