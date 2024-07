Μπαράζ επιθέσεων σε Ουκρανία και Ρωσία - Τουλάχιστον 20 οι νεκροί

«Είναι μια από τις χειρότερες επιθέσεις. Μπορείτε να δείτε: είναι ένα νοσοκομείο παίδων», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters ενώ στεκόταν κοντά στο κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσαν οι αρχές.

At the same time that Russian agent Orban is traveling and calling for a freeze on the occupation of Ukrainian lands, and Xi is calling for positivity and peace - Russians are launching a massive missile strike on Ukraine. On photo the building of a children's hospital in Kiev. pic.twitter.com/N9RkxUHAha