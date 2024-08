Μπαράζ επιθέσεων στο Κουρσκ από την Ουκρανία - Η Ρωσία επέβαλε καθεστώς έκτακτης ανάγκης στη μεθόριο

Ο κυβερνήτης της περιοχής μάλιστα ζήτησε να επιταχυνθεί η εκκένωση των περιοχών αυτών, οι οποίες κρίνεται ότι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή από τις ουκρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει στην περιοχή τις εστίες τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς περιοχές.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 14 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν εκτοξευτεί από την Ουκρανία, αλλά και τέσσερις τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Tochka-U πάνω από την περιοχή Κουρσκ στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

In the Russian city of Kursk, a missile fell into the courtyard of a multi-story building

Thirteen people were reportedly injured. Local authorities claim it "the most massive shelling of the city". pic.twitter.com/HsB41yP1K4