Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία - Η απάντηση του Κιέβου και η επίθεση της Μόσχας

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση σε 11 περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Ανταποκριτές του Ρόιτερς στο Κίεβο άκουσαν σήμερα λίγο μετά τις 3 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σειρά εκρήξεων, μερικές από τις οποίες πολύ ισχυρές γύρω από το κέντρο της πόλης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ εξαπολύθηκαν από δύο μεθοριακές περιφέρειες της Ρωσίας, καθώς και από την κατεχόμενη από τους Ρώσους ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

Πυρκαγιά και εκκένωση χωριού έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone

Σημαντική πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε έκρηξη σε τοπική αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, ξέσπασε σήμερα έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ, μεθοριακή με την Ουκρανία.

Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «εντόπισαν και εξουδετέρωσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» νωρίς σήμερα το πρωί, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

Μολονότι «ουδείς τραυματίσθηκε», η πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στο έδαφος «η οποία επεκτάθηκε σε εκρηκτικά αντικείμενα και σημειώθηκε μια έκρηξη», ανέφερε ο κυβερνήτης χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση αυτών των αντικειμένων ούτε για την έκταση των ζημιών.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, «αποφασίσθηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι ενός χωριού» προς γειτονικούς οικισμούς, όπου οι περισσότεροι βρήκαν καταφύγιο σε φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Κοστιαντινίφκα - Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Καλίνοβε στο Ντονέτσκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις της πόλης Κοστιαντινίφκα, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Φιλάσκιν κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ.

Τρεις άνδρες ηλικίας 24 με 69 ετών σκοτώθηκαν και ένα πολυώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες και ένα κατάστημα υπέστη ζημιές, επεσήμανε ο Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στο Telegram.

Τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε.

Bad news this morning from #Kostiantynivka (RU: #Konstantinovka) where at least 3 people have been killed in an attack on the city's market.#Russia's artillery hit on a busy Saturday morning. The dead are men aged 24 to 69.

3 other people are wounded.#RussiaIsATerroristStatepic.twitter.com/ol0kHVwTE7