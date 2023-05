Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 τραυματίες στο Κίεβο, έκρηξη στην Οδησσό - BINTEO

Πρόσθεσε πως οι εκρήξεις συνεχίζονται στο Κίεβο.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης έκανε λόγο για καταστροφές εξαιτίας της νέας ρωσικής επιδρομής. Ανέφερε πως αυτοκίνητο πήρε φωτιά «πιθανόν εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών» και έκανε επίσης λόγο για πτώση «συντριμμιών σε πολυκατοικία».

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφεραν πως άκουσαν πολλές εκρήξεις στο Κίεβο.

Αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα απωθεί την νέα επιδρομή.

Τουλάχιστον μία έκρηξη ακούστηκε εξάλλου κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό, ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε αξιωματούχος, ενώ ουκρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις στη Χερσώνα (νότια) και στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά). Ο Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στη Ζαπορίζια, ανέφερε πως βομβαρδίστηκαν αποθήκη και θέσεις του ουκρανικού στρατού στην Ορνίχιβ, μικρή πόλη της περιφέρειας.

Powerful explosions occurred in #Odesa. The occupiers wrote that the missile strikes were aimed at ammunition depots and bridges, the goal is to undermine the logistics of the Ukrainian Armed Forces for troop relocation. pic.twitter.com/P1DLba9EP5