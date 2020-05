Μπελάδες για Μπάιντεν: Η 56χρονη που τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση στο παρελθόν, τον καλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τη διάψευση του Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα, η Ριντ είπε ότι θα ήθελε να τον δει να αποχωρεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

«Θέλετε να αποσυρθεί;» τη ρώτησε μια δημοσιογράφος. «Θα ήθελα να το κάνει, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει», απάντησε η κυρία Ριντ, εκτιμώντας πως είναι «λιγάκι αργά» για να της ζητηθεί συγγνώμη.

MK EXCLUSIVE: #TaraReade responds to #JoeBiden; calls for him to drop out pic.twitter.com/jxHAUYaWVU