Μπέρμιγχαμ: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο λόγω ύποπτου οχήματος

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του αεροδρομίου ανέφερε ότι διακόπηκε η λειτουργία του.

BREAKING: Birmingham Airport has been evacuated and all flights suspended following a report of a suspicious vehicle.

In a statement on X, passengers have been told not to travel to the airport. https://t.co/HG4GaSx2qB

?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wCJNZl6Rnk