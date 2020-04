Μπιλ Γουίδερς: Πέθανε ο θρύλος της soul - Ήταν ο δημιουργός του Ain't No Sunshine - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ηλικία 81 ετών άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από καρδιακά προβλήματα ο Μπιλ Γουίδερς, ο οποίος έχει γράψει τα τραγούδια «Lean on Me», «Ain’t No Sunshine» και «Lovely Day».

Τον θάνατό του έκανε γνωστό η οικογένειά του και σύμφωνα με όσα ανέφεραν οφείλεται σε καρδιαγγειακό νόσημα.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου συζύγου και πατέρα μας. Ένας μοναχικός άνθρωπος που έχει συνδεθεί με τον κόσμο γενικότερα, με την ποίηση και τη μουσική του, μίλησε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους συνέδεσε μεταξύ τους. Ήταν δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους του, ενώ η μουσική του ανήκει πάντα στον κόσμο. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προσευχόμαστε ότι η μουσική του προσφέρει άνεση και ψυχαγωγία» ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του θρύλου της soul.

Ο Μπιλ Γουίδερς έγραψε και ηχογράφησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της soul, μεταξύ αυτών τα Just the Two of Us και Use Me. Είχε κερδίσει τρία Grammy και είχε περιληφθεί στην Rock and Roll Hall of Fame το 2015.