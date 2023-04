Μπιλ Κλίντον: Εγώ «φταίω» για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία -Bίντεο

«Κανείς δεν πιστεύει ότι η Ρωσία θα είχε εισβάλλει στην Ουκρανία, αν αυτή είχε ακόμα τα πυρηνικά όπλα της», πρόσθεσε ο 76χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η και πάλι ανεξάρτητη Ουκρανία διέθετε το τρίτο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο με περίπου 1.900 πυρηνικές κεφαλές.

«Αισθάνομαι μία προσωπική ευθύνη γιατί τους έβαλα [σσ: την Ουκρανία] να συμφωνήσουν να εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα τους. Και κανένας από αυτούς δεν πιστεύει ότι η Ρωσία θα είχε κάνει αυτό το κόλπο (σσ: την εισβολή) αν η Ουκρανία είχε ακόμα τα όπλα της», είπε χαρακτηριστικά.

«Γνώριζα ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν είχε υποστηρίξει τη συμφωνία που έκανε ο πρόεδρος Γέλτσιν να μην παρέμβει ποτέ στα εδαφικά σύνορα της Ουκρανίας, μια συμφωνία που έκανε επειδή ήθελε η Ουκρανία να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα», είπε ο Κλίντον.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι Ουκρανοί «φοβόντουσαν να εγκαταλείψουν τα πυρηνικά, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό ήταν το μόνο πράγμα που τους προστάτευε από μια επεκτατική Ρωσία».

«Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία και επιμένω ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μπιλ Κλίντον.

