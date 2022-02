Μπλίνκεν: Ανησυχούμε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ουκρανία ακόμη και εντός της εβδομάδας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Στο «συμπέρασμα» αυτό έχει καταλήξει η Ουάσινγκτον βλέποντας την πορεία «της ανάπτυξης ρωσικών δυνάμεων γύρω από την Ουκρανία», σε «όλες τις πλευρές της», επέμεινε.

Η Ρωσία προχωρά σε κλιμάκωση αντί για αποκλιμάκωση, συγκεντρώνει περισσότερα στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ο δρόμος της διπλωματίας παραμένει ανοικτός», διαβεβαίωσε μολαταύτα ο κ. Μπλίνκεν.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πείσουμε τη Ρωσία πως πρέπει να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, την οδό του διαλόγου για να επιλυθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν ειρηνικά», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Secretary of State Antony Blinken tells me “We are deeply concerned that Russia could take action against Ukraine as early as this week” “Russia instead of deescalating has been escalating putting more and more forces in and so we are deeply concerned”

pic.twitter.com/YNEgC653kx