Μπλίνκεν: Σε εξέλιξη οι παραδόσεις μαχητικών F-16 στην Ουκρανία από χώρες του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, εντός των επόμενων δύο ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο, «απίστευτα ισχυρό» πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον, είπε ότι αναμένει σήμερα να ληφθούν αποφάσεις για νέες παραδόσεις αεροσκαφών F-16 στη χώρα του. «Σήμερα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην Ουάσινγκτον. Θα υπάρξει, ιδίως, μια απόφαση για τα F-16 πολύ σύντομα. Αυξάνουμε τον αριθμό των αεροσκαφών που είναι διαθέσιμα για την Ουκρανία», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

.@SecBlinken kicks off the NATO Public Forum in Washington, DC to celebrate 75 years of the Alliance. #NATOSummithttps://t.co/ZfP9CBcCJt